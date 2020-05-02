الرقابة المالية:102 مليار جنيه استثمارات شركات التأمين خلال 2019

كشفت الرقابة المالية فى تقريرها السنوي لعام 2019 أن نشاط التأمين والذى يعد من اهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلى الاجمالى حيث يرتبط ارتباطا تكامليا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.



أضاف التقرير أن قطاع التأمين يساهم في إدارة الأخطار التي قد تتعرض لها الأصول الاقتصادية مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار الأداء للنشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة .



و أشار التقرير ، الى أن شركات التأمين اجمالى أقساط بلغت 35.2 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2019 بمعدل نمو 19.3% مقارنة بالعام السابق .



تابع "بلغ اجمالى استثمارات شركات التأمين 102 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2019 مقارنة ب 99.3 مليار جنيه مصري بالعام السابق بمعدل نمو بلغ 2.7% . وارتفع اجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين في نهاية يونيو 2019 ليصل الى نحو 18.3 مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ 15.4 مليار جنيه مصري في العام السابق مسجلا ارتفاعا بلغ نحو 19%" .



اوضخ التقرير أن فائض نشاط شركات التامين حقق نحو 4.7 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2019 مقارنة بنحو 3.7 مليار جنيه مصري في العام السابق بمعدل نمو بلغ نخو 27%.



وأظهر التقرير، أن الهيئة قامت بإضافة وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية ضمن الوثائق النمطية فى 2019 ، ليبلغ عدد الشركات الحاصلة على موافقات الهيئة بالإصدار الإلكتروني عام 2019 لنحو 16 شركة تامين ، وبذلك يكون إجمالي العدد التراكمي للشركات الحاصلة على موافقات بالإصدار الإلكتروني نحو 35 شركة و ياتى ذلك في إطار دعم الهيئة لتحول قطاع التأمين إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية والتي لا تحتاج الى خطوات اكتتاب في كل مرة عند تقييم الخطر المؤمن من حدوثه.





وعلى صعيد صناديق التأمين الخاصة فقد بلغ عدد الصناديق المسجلة لدى الهيئة بنهاية العام اكثرمن 700 صندوقا يستفيد منها حوالى 5 ملايين عضو، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال عام 2019 قيمة 75 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 11.9% مقارنة بالعام السابق.



