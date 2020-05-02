الأكاديمية العربية ترد على حملات تشويه تستهدف وحداتها المطهرة

اصدر مجمع خدمة الصناعة بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مساء اليوم السبت، بيانا للرد على الحملات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحذر من وحدات التطهير التي انتجتها الأكاديمية وتستخدم كأحد الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.





واعتبر الدكتور عصام البكل، عميد مجمع خدمة الصناعة، أن ما يحدث في هذا الشأن هو حملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من نجاح وحدات التطهير وبوابات التعقيم التي اهدتها الاكاديمية لقطاعات مختلفة بالدولة المصرية.





واستشهد البكل، بمجموعة من التقارير والأبحاث العالمية المتخصصة في مجال الحماية من فيروس كورونا واجراءات استخدام الممرات أو وحدات التطهير وتفضح تلك التقارير كذب وادعاءات من يقف وراء تلك الشائعات، مؤكدا ان لكل وحدة تطهير دليل استخدام يراعي فيه الحد الأقصى للتعرض المطهر لحماية صحة الانسان وكذلك نطاق درجة الحرارة وقابلية التحلل البيولوجى وغيرها.





وأعرب البكل، عن دهشته من خروج مثل هذه الانتقادات والآراء من غير المتخصصين أو المسئولين في هذا الشأن مشيرا إلى ان الأكاديمية أنتجت ممرا للتطهير وليس سائل تطهير كما ان السائل المطهر ليس علاج.





وقال من يتحدث ويقف وراء تلك الشائعات ليس لديه أي سند علمي، بل هو مجرد كلام مرسل من شخص غير متخصص يحمل أغراض خبيثة في محاولة منه وممن يقف خلفه لإحباط كل جهد يهدف لخدمة المجتمع في مثل هذا الظرف الاستثنائي وذلك لمجرد ان شخص غير مختص يقيم خارج مصر وينتقد شىء لم يستخدمه أو حتى يراه ويختبىء خلف ستار بدعوى خوفه وحرصه علي المواطنين وهذا غير حقيقي وأهدافه معلومة-على حد قوله.







وأشار إلى أن الأكاديمية أهدت كنيسة الانبا أثناسيوس الرسولي، ومشيخة الأزهر، ودار الافتاء، ومحافظة الاسكندرية، وغيرها من الجهات الحكومية، وحدات تطهير وتعقيم، من منطلق مسئوليتها المجتمعية، مشيرا إلى ان الأكاديمية مؤسسة تعليمية لا تهدف للربح تابعة لجامعة الدول العربية دورها أكبر بكثير من التكسب من بيع وحده تطهير.







وأضاف عميد مجمع خدمة الصناعة: "تلقينا العديد من طلبات التصنيع لبوابات التعقيم والتصدير أيضا لدول كثيرة، بعد النجاح الذى حققته مؤكدا ان تعليمات الدكتور اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية منذ بداية التصنيع تقديم الوحدة كهدية.