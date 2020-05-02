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تعليم

جامعة حلوان: يمكن لأكثر من طالب الاشتراك بالمشروع البحثي

السبت 02/مايو/2020 - 09:30 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

قال الدكتور ماجد نجم رئيس  جامعة حلوان ، ان الجامعة تضم 23 كلية و معهدا، وتم اعلان طريقة تقيم طلاب النقل بامتحانات الفصل الدراسى بأغلب الكليات، على ان تكون رسائل و مشاريع بحثية، وذلك  بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات إلغاء الامتحان التقليدى لطلاب سنوات النقل بالجامعات وتطبيق آلية المشاريع البحثية والامتحانات الالكترونية.

و اشار الى انه يمكن لاكثر من طالب الاشتراك بعمل المشروع البحثى بشرط ان يحدد كل طالب دوره  بالبحث ، وذالك وفق للضوابط التى سيتم الاعلان عنها  من كل كلية . 

و اكد ان مجلس جامعة حلوان  في انعقاد دائم حتى يوم 7 مايو؛ لاعلان ضوابط وموقف الكليات من تنفيذ المشاريع البحثية والامتحانات الالكترونية  .

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و أعلن قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان عن طريقة استكمال  طلاب الفرق النهائية أوراق الامتحانات الخاصة بهم والأوراق الخاصة بتخرجهم بنظام الاون لاين، وذلك  بديلا للطلب اليدوي الذي كان يقدمه الطلاب بشئون التعليم والطلاب، لاستكمال البيانات دون الحضور للجامعة.

و يمكن لطلاب الفرق النهائية  استكمال أوراق التقدم للاختبارات النهائية اون لاين عبر هذه الرابط :  http://app2.helwan.edu.eg/F-Exam/
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