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أخبار العالم

الرئيس اليمني يؤكد أهمية ضبط الأوضاع وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في سقطرى

السبت 02/مايو/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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أ ش أ

 أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أهمية ضبط الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسلام والحفاظ على السكينة العامة وحماية مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد الرئيس اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - على أهمية وحدة الصف، ولم الشمل بين أبناء الوطن ورفقا السلاح في سقطرى جزيرة الأمن والاستقرار والوئام والسلام الذي عرفت به وابنائها على مر العصور.

وأشاد الرئيس اليمني - خلال اتصاله بمحافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس - بجهود ودور أبناء المحافظة وتعاونهم مع القيادات العسكرية والأمنية وممثلي قوات تحالف دعم الشرعية المرابطين في الجزيرة لاستتباب الامن والاستقرار.

وأطلع الرئيس اليمني - خلال الاتصال - على تداعيات الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى، مطمئنا على الجميع وموجهًا بضرورة ضبط الأوضاع ليسود الأمن والاستقرار والسلام الذي عرفت به سقطرى على الدوام وابناءها المسالمين الكرام، مؤكدا على الدور الذي يقوم به المحافظ وأبناء الجزيرة الشرفاء لحفظ امن واستقرار وسلامة الجميع.

من جانبه وضع محافظ سقطرى - الرئيس اليمني - أمام التطورات والأوضاع التي شهدتها المحافظة، مثمنًا توجيهاته ومعبرًا عن تقديره للمتابعة المستمرة من قبل فخامة الرئيس لأوضاع الجزيرة في مختلف الأوقات والظروف.
 

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