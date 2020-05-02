بعد قرار الأوقاف ببث صلاة القيام إذاعيا.. دار الإفتاء: لا يجوز صلاة أحد في منزله خلف صلاة منقولة عبر التليفزيون أو الأثير

قالت دار الإفتاء

في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ،

انه لا يجوز صلاة أحد في منزله خلف صلاة منقولة عبر التليفزيون أو الإذاعة، ولا فرق في ذلك بين صلاة الجمعة أو الصلوات الخمس أو صلاة التراويح .





يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الاوقاف ان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وافق على بث صلاة العشاء والقيام من مسجد عمرو بن العاص عبر الإذاعة بحضور الإمام و3 مصلين .