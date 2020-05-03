ميركل: العالم يحتاج إلى 8 مليارات يورو للحصول على علاج لـ كورونا

صرحت المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، خلال رسالتها الأسبوعية، بأن العالم يحتاج إلى 8 مليارات يورو، لأجل تمكين كافة سكان الأرض من الحصول على اللقاحات والأدوية والفحوص الضرورية، ضد فيروس كورونا.









وأكدت ميركل أن ألمانيا ستساهم بشكل مهم لدعم هذه الجهود الطبية، لكنها لم تفصح عن المبلغ الذي ستقدمه برلين. وقالت وكالة بلومبرج إنه من المرتقب أن تشارك برلين، يوم الاثنين المقبل، في مؤتمر مانحين عبر الإنترنت لأجل دعم الجهود الصحية.





وشددت المستشارة الألمانية على أن التحرك الدولي والجماعي هو الذي يستطيع لوحده أن يضع نهاية للوباء الذي أصاب أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الآن.





من ناحيتها، قالت مديرة المفوضية الأوروبية، أورسولا غون دير لاين، إن مبلغ 7.5 مليار يورو الذي جرى تحديدهُ لأجل تطوير لقاح ضد فيروس "ليس سوى البداية".





وأضافت المسؤولة الأوروبية أنه ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الأموال مع مرور الوقت.





ومن المرتقب أن يجري مؤتمر الرابع من مايو، لأجل التشجيع على التبرع لصالح المبادرة الصحية، وسط قلق عالمي غير مسبوق.





وكانت منظمة الصحة العالمية وميركل والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أطلقوا مبادرة لأجل تسريع تطوير اللقاح، وأكدوا على ضرورة أن يكون متاحا للجميع، حتى لا يكون حكرا على البلد الذي يتمكن من تطويره قبل الآخرين.



