AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ميركل: العالم يحتاج إلى 8 مليارات يورو للحصول على علاج لـ كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات
صرحت المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، خلال رسالتها الأسبوعية، بأن العالم يحتاج إلى 8 مليارات يورو، لأجل تمكين كافة سكان الأرض من الحصول على اللقاحات والأدوية والفحوص الضرورية، ضد فيروس كورونا.


وأكدت ميركل أن ألمانيا ستساهم بشكل مهم لدعم هذه الجهود الطبية، لكنها لم تفصح عن المبلغ الذي ستقدمه برلين. وقالت وكالة بلومبرج إنه من المرتقب أن تشارك برلين، يوم الاثنين المقبل، في مؤتمر مانحين عبر الإنترنت لأجل دعم الجهود الصحية.

وشددت المستشارة الألمانية على أن التحرك الدولي والجماعي هو الذي يستطيع لوحده أن يضع نهاية للوباء الذي أصاب أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الآن.

من ناحيتها، قالت مديرة المفوضية الأوروبية، أورسولا غون دير لاين، إن مبلغ 7.5 مليار يورو الذي جرى تحديدهُ لأجل تطوير لقاح ضد فيروس "ليس سوى البداية".

وأضافت المسؤولة الأوروبية أنه ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الأموال مع مرور الوقت.

ومن المرتقب أن يجري مؤتمر الرابع من مايو، لأجل التشجيع على التبرع لصالح المبادرة الصحية، وسط قلق عالمي غير مسبوق.

وكانت منظمة الصحة العالمية وميركل والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أطلقوا مبادرة لأجل تسريع تطوير اللقاح، وأكدوا على ضرورة أن يكون متاحا للجميع، حتى لا يكون حكرا على البلد الذي يتمكن من تطويره قبل الآخرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تثير الذعر.. حكومة التشيك تعلق على تصريحات ميركل بشأن كورونا

ترامب يحاول احتكار لقاح مضاد لفيروس كورونا.. صراع ألماني ــ أمريكي على أول علاج محتمل للوباء.. وإجراءات طارئة في البلدين

مسؤول أمريكي يعلن إجراء أول تجربة سريرية على لقاح محتمل لكورونا

كيف ردّت ألمانيا على محاولة ترامب احتكار لقاح لـ فيروس كورونا ؟

ميركل: نواجه تحديا تاريخيا بسبب فيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن 33 ألفا بألمانيا

الاتحاد الأوروبي والاستمرار رغم كورونا

ترشيحاتنا

MBC مصر تعرض أغرب رد فعل في تاريخ مقالب رامز جلال.. فيديو

إعدام فيروس كورونا في 40 ثانية.. تجربة واعدة للقضاء على الوباء

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

موعد أذان الفجر .. و19 مكافأة ربانية يفوز بها المصلون

الصحة: تسجيل 298 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

الجمهور يسخر من ياسمين صبري بعد مشهد مؤثر فى مسلسل فرصة تانية .. تفاصيل

AdvertisementS

خطأ فادح من بدرية طلبة يكشف علمها بمقلب رامز مجنون رسمي

بعد إعلانها رسميا.. ننشر طرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب المدارس | البيان كاملًا

أمل جديد.. رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: نتائج العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين مبشرة

بشرى أم أكذوبة.. هل صح عن النبي زوال الفيروسات مع طلوع الثريا في شهر مايو

جثة ملقاه في مقلب قمامة.. حبس شخص بتهمة قتل طفل فشل في اغتصابه بالساحل

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

البنك الدولي يزف بشرى لـ مصر بعد انهيار اقتصادات الدول الكبرى بسبب كورونا.. تفاصيل

وزير التعليم يكشف موعد إصدار بيان طريقة تسليم أبحاث طلاب المدارس

بدأ فى اليونان وله توابع.. تفاصيل زلزال 6.3 ريختر ضرب القاهرة

مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بالعراق

الصحة: خروج 62 مصابا بكورونا من المستشفيات وارتفاع عدد المتعافين إلى 1522

تقرير استخباراتي: الصين دمرت أدلة إثبات تورطها في نشر فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

نتيجة من أول جلسة.. تعرف على السن المناسب ومزايا الهايفو للبشرة