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أخبار العالم

أمريكا تعمل على تطوير 14 لقاحا للفوز بسباق علاج كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 08:54 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة "إن بي سي نيوز" أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير 14 نوعا على الأقل من اللقاحات ضد فيروس كورونا على التوازي، وذلك في إطار مشروع "سرعة الصوت" من أجل الحصول على لقاح لإنهاء فيروس "كوفيد 19".

وقال المصدر إنه تم تخفيض عدد اللقاحات الجاري العمل على تكويرها من 93 إلى 14 فقط، وذلك من أجل اختصار الوقت والجهد.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق عن إطلاق  مشروع "سرعة الصوت" بهدف تقليص الوقت اللازم للتوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا والحصول على 100 مليون جرعة من هذا اللقاح قبل نهاية العام.

وأضاف المصدر أنه سيجرى خلال  الأسبوعين المقبلين اختبارات إضافية، ونتيجة لذلك، من المتوقع  أن تجتاز من ستة إلى ثمانية أنواع من هذه اللقاحات المراحل اللاحقة من التجارب السريرية.

وأوضح أن الهدف من هذا المشروع هو إنشاء ثلاثة أو أربعة أنواع من اللقاحات التي يمكن استخدامها العام المقبل، لكنه أشار مع ذلك، إلى أنه لا يستطيع أن يكون متأكدا بنسبة 100% من هذا الأمر، مع أنه رجح أن يكون "نجاح واحد أو أكثر من هذه اللقاحات أمرا واردا تماما".

إلى ذلك، قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن الولايات المتحدة سجلت 1435 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويقدر موقع "وورلد ريكورد" أن عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة بلغ مليون و38 ألف شخص.

أضاف الموقع أن عدد وفيات الولايات المتحدة اقترب من 60 ألف حالة.

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