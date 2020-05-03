شاهد.. سيدة عجوز مريضة بالسرطان تحاول مساعدة غيث

استضاف برنامج "قلبي اطمأن
" الذي يعرض على فضائية "أبو ظبي" في شهر رمضان الكريم، حالة من لبنان تدعى "جورجيت"، تعانى من مرض السرطان إلى جانب أنها بلا عمل ولا دخل ولكن تمتلك خبرة بمجال الزراعة.
وتظاهر مقدم البرنامج وهو شاب يدعى "غيث
"، أنه يبيع بعض الأشجار بسعر مخفض عن باقى الأسواق وعرض عليها أن تشترى وتضعهم فى مزرعتها حتى يكسب قوت يومه.
ومن ثم بدأ "غيث" بالحديث معها للتعرف على ما تحتاج إليه فى حياتها فردت باكية أنها تعانى من مرض السرطان وتسعى أن تساعد الناس على قدر استطاعتها حتى يساعدها الله.
ومع ذلك كانت مصممة السيدة "جورجيت" أن تشترى الأشجار من "غيث" قائلة: "بدفع 10 الله يعطينى غيرها".
وأضافت السيدة "جورجيت" أن زوجها عاطل عن العمل ولديها شابين متزوجين، مشيرة إلى أنهم كانوا يمتلكون 50 رأس ماعز ولكن اضطروا الى بيعها، وتفاجأت أن "غيث" يعطيها 10 ملايين تساعدها على استكمال المعيشة بشكل أفضل.
يجسد بطولة برنامج "قلبي اطمأن
" الشاب الإماراتي غيث، حيث يقوم بمساعدة المحتاجين، والذي أصبح قدوة للعديد من الشباب العرب، في مساعدة المحتاجين.
ويهدف برنامج «قلبي اطمأن» إلى مساعدة المحتاجين، ونشر الخير والرحمة بين المسلمين والتشديد على ضرورة المساعدة لبعضنا البعض، وما يجب أن يكون عليه المسلم من نفع لأخيه المسلم وللآخرين، حيث حقق البرنامج خلال الموسمين الماضيين نسبة مشاهدة عالية جدا، وحقق نجاحا باهرا وجذب ملايين المشاهدين في جميع أنحاء البلدان العربية.
كما يعرض البرنامج حالاتٍ اجتماعية واقعية حيث يعمل شاب الإمارات العربية المتحدة "غيث" على مساعدتها في بلدانٍ مختلفة مثل الأردن ومصر والصومال والعراق وسوريا وأوغندا وغيرها.
وتتراوح مدة الحلقة الواحدة ما بين 8-15 دقيقة، حيثُ يُقدم البرنامج 30 حالة إنسانية في رمضان من كل عام عُرض منه 3 مواسم حتى رمضان 2020، وكان هُناك موسم قصير يُسمى الموسم الإكسترا يتضمن 8 حلقات عُرضت في نوفمبر 2019.
ويتعمد مُقدمو البرنامج على جعل شخصية "غيث" مجهولة، وذلك للتركيز في المقام الأول على عمل الخير وليس على الشخص الذي يقوم بهذه المهمة، لذلك شهد الموسم الثاني تغييرًا في ملابس غيث، بهدف تقليل احتمالات معرفته بين الجمهور.