شاهد.. سيدة عجوز مريضة بالسرطان تحاول مساعدة غيث

استضاف برنامج " قلبي اطمأن " الذي يعرض على فضائية "أبو ظبي" في شهر رمضان الكريم، حالة من لبنان تدعى "جورجيت"، تعانى من مرض السرطان إلى جانب أنها بلا عمل ولا دخل ولكن تمتلك خبرة بمجال الزراعة.





وتظاهر مقدم البرنامج وهو شاب يدعى " غيث "، أنه يبيع بعض الأشجار بسعر مخفض عن باقى الأسواق وعرض عليها أن تشترى وتضعهم فى مزرعتها حتى يكسب قوت يومه.





ومن ثم بدأ "غيث" بالحديث معها للتعرف على ما تحتاج إليه فى حياتها فردت باكية أنها تعانى من مرض السرطان وتسعى أن تساعد الناس على قدر استطاعتها حتى يساعدها الله.





ومع ذلك كانت مصممة السيدة "جورجيت" أن تشترى الأشجار من "غيث" قائلة: "بدفع 10 الله يعطينى غيرها".





وأضافت السيدة "جورجيت" أن زوجها عاطل عن العمل ولديها شابين متزوجين، مشيرة إلى أنهم كانوا يمتلكون 50 رأس ماعز ولكن اضطروا الى بيعها، وتفاجأت أن "غيث" يعطيها 10 ملايين تساعدها على استكمال المعيشة بشكل أفضل.