قلبى اطمأن.. يمنح بائعة الخبز 10 ملايين جنيه

ومن ثم بدأ "غيث" فى الحديث معها عن أحلامها وعن ماذا تتمنى فبدأت فى البكاء قائلة: "الله الرزاق"، ففاجأها "غيث" وأعطاها 10 ملايين جنيه، بالإضافة الى اصطحابها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، قائلا: "كل ما ضاقت بيك الدنيا، ساعدك إنسان لا تعرفه، وأنا لا اعرفك وانتِ ساعدتني".

وبدأت السيدة يامنة فى البكاء قائلة: "أتمنى أن تأتي وتدق الباب دائما وتطلبني".

يجسد بطولة برنامج "قلبي اطمأن" الشاب الإماراتي غيث، حيث يقوم بمساعدة المحتاجين، والذي أصبح قدوة للعديد من الشباب العرب، في مساعدة المحتاجين.





ويهدف برنامج «قلبي اطمأن» إلى مساعدة المحتاجين، ونشر الخير والرحمة بين المسلمين والتشديد على ضرورة المساعدة لبعضنا البعض، وما يجب أن يكون عليه المسلم من نفع لأخيه المسلم وللآخرين، حيث حقق البرنامج خلال الموسمين الماضيين نسبة مشاهدة عالية جدا، وحقق نجاحا باهرا وجذب ملايين المشاهدين في جميع أنحاء البلدان العربية.





كما يعرض البرنامج حالاتٍ اجتماعية واقعية حيث يعمل شاب الإمارات العربية المتحدة "غيث" على مساعدتها في بلدانٍ مختلفة مثل الأردن ومصر والصومال والعراق وسوريا وأوغندا وغيرها.





وتتراوح مدة الحلقة الواحدة ما بين 8-15 دقيقة، حيثُ يُقدم البرنامج 30 حالة إنسانية في رمضان من كل عام عُرض منه 3 مواسم حتى رمضان 2020، وكان هُناك موسم قصير يُسمى الموسم الإكسترا يتضمن 8 حلقات عُرضت في نوفمبر 2019.