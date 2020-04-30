AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قلبى اطمأن.. يمنح بائعة الخبز 10 ملايين جنيه

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:35 ص
غيث
غيث
Advertisements
ريهام فيكتور
استضاف برنامج "قلبي أطمأن" الذي يعرض على فضائية "أبو ظبي" في شهر رمضان الكريم، حالة من تونس تدعى "يامنة "، تبلغ من العمر 63 سنة، تعمل خبازة وتعيل أخواتها، بالإضافة إلى أنها تعاني من أمراض عديدة.

وتظاهر مقدم البرنامج  وهو شاب يدعى "غيث"، أنه لا يملك ثمن الخبز ويشعر بالجوع فأصرت السيدة يامنة إعطائه رغيف من الخبز لتخفيف جوعه.

ومن ثم بدأ "غيث" فى الحديث معها عن أحلامها وعن ماذا تتمنى فبدأت فى البكاء قائلة: "الله الرزاق"، ففاجأها "غيث" وأعطاها 10 ملايين جنيه، بالإضافة الى اصطحابها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، قائلا: "كل ما ضاقت بيك الدنيا، ساعدك إنسان لا تعرفه، وأنا لا اعرفك وانتِ ساعدتني".

وبدأت السيدة يامنة فى البكاء قائلة: "أتمنى أن تأتي وتدق الباب دائما وتطلبني".

يجسد بطولة برنامج "قلبي اطمأن" الشاب الإماراتي غيث، حيث يقوم بمساعدة المحتاجين، والذي أصبح قدوة للعديد من الشباب العرب، في مساعدة المحتاجين.

ويهدف برنامج «قلبي اطمأن» إلى مساعدة المحتاجين، ونشر الخير والرحمة بين المسلمين والتشديد على ضرورة المساعدة لبعضنا البعض، وما يجب أن يكون عليه المسلم من نفع لأخيه المسلم وللآخرين، حيث حقق البرنامج خلال الموسمين الماضيين نسبة مشاهدة عالية جدا، وحقق نجاحا باهرا وجذب ملايين المشاهدين في جميع أنحاء البلدان العربية.

كما يعرض البرنامج حالاتٍ اجتماعية واقعية حيث يعمل شاب الإمارات العربية المتحدة "غيث" على مساعدتها في بلدانٍ مختلفة مثل الأردن ومصر والصومال والعراق وسوريا وأوغندا وغيرها.

وتتراوح مدة الحلقة الواحدة ما بين 8-15 دقيقة، حيثُ يُقدم البرنامج 30 حالة إنسانية في رمضان من كل عام عُرض منه 3 مواسم حتى رمضان 2020، وكان هُناك موسم قصير يُسمى الموسم الإكسترا يتضمن 8 حلقات عُرضت في نوفمبر 2019.

ويتعمد مُقدمو البرنامج على جعل شخصية "غيث" مجهولة، وذلك للتركيز في المقام الأول علي عمل الخير وليس على الشخص الذي يقوم بهذه المهمة، لذلك شهد الموسم الثاني تغييرًا في ملابس غيث، بهدف تقليل احتمالات معرفته بين الجمهور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاب مصري يصبح حديث إيطاليا بسبب فيروس كورونا.. لن تصدق ما فعله

في ذكرى ميلاد الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ننشر قصيدة يامنة

أول تعليق لـ سمية الخشاب بعد مقلب فيفي عبده

قلبي اطمأن.. برنامج إماراتي يعمل على مساعدة المحتاجين

قلبي أطمأن يتبرع لسيدة تعول 7 أطفال بعد موقفها الإنساني.. فيديو

ربى يباركلى برزقي.. أرملة يمنية: لا أملك حق الحذاء لأشتريه ولكنى سأتبرع لعل هناك من يستحق أكثر منى.. فيديو

ترشيحاتنا

يستخدم مياه الصرف في العجين.. غلق محل مخبوزات بالبحيرة ..صور

هل قراءة القرآن في الهاتف أقل ثواب من القراءة في المصحف.. دار الإفتاء تجيب

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل هجومه على الجبلاية.. شعار النادي الأهلي فى استفتاء ماركا الإسبانية

ضعي كيسًا مملوءًا بالماء أمام النافذة واطردي الذباب من منزلك

كله تمام.. أول تعليق من وزير التعليم على أجواء امتحان عربي 2 ثانوي اليوم

جدل بين ريهام سعيد ونجيب ساويرس بسبب وقف «رامز مجنون رسمي»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى رحيل نزار قبانى.. تعرف على علاقة الحب بانتحار شقيقته وكواليس صدامه مع جمال عبد الناصر

خلدتها الصور النادرة.. كيف كان يقضي أهالي الغردقة شهر رمضان قبل قرن من الزمان؟

شاهد إصدارًا رياضيًا محدودًا من مازدا للسوق البريطانية.. صور