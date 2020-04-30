قلبى اطمأن.. يمنح بائعة الخبز 10 ملايين جنيه

استضاف برنامج "قلبي أطمأن" الذي يعرض على فضائية "أبو ظبي" في شهر رمضان الكريم، حالة من تونس تدعى "يامنة "، تبلغ من العمر 63 سنة، تعمل خبازة وتعيل أخواتها، بالإضافة إلى أنها تعاني من أمراض عديدة.
وتظاهر مقدم البرنامج وهو شاب يدعى "غيث"، أنه لا يملك ثمن الخبز ويشعر بالجوع فأصرت السيدة يامنة إعطائه رغيف من الخبز لتخفيف جوعه.
ومن ثم بدأ "غيث" فى الحديث معها عن أحلامها وعن ماذا تتمنى فبدأت فى البكاء قائلة: "الله الرزاق"، ففاجأها "غيث" وأعطاها 10 ملايين جنيه، بالإضافة الى اصطحابها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، قائلا: "كل ما ضاقت بيك الدنيا، ساعدك إنسان لا تعرفه، وأنا لا اعرفك وانتِ ساعدتني".
وبدأت السيدة يامنة فى البكاء قائلة: "أتمنى أن تأتي وتدق الباب دائما وتطلبني".
ويتعمد مُقدمو البرنامج على جعل شخصية "غيث" مجهولة، وذلك للتركيز في المقام الأول علي عمل الخير وليس على الشخص الذي يقوم بهذه المهمة، لذلك شهد الموسم الثاني تغييرًا في ملابس غيث، بهدف تقليل احتمالات معرفته بين الجمهور.