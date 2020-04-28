قلبى اطمأن.. يوفر علاجا داخل مصحة إدمان لأحد الشباب.. فيديو





وقال الشاب محمد وهو يبلغ من العمر 23 سنة إنه لا يعمل ولكن الله يدبرها معه فى الأموال والمتطلبات معقبا: "يمشي الحال وهكذا الدنيا".





وأضاف: أنه يعمل فى مجال الكهرباء أحيانًا، مشيرا إلى أنه يسير على الأرض بدعوات والدته، متابعا: أن الدنيا لسه فيها خير.





وتابع: حلمه أن يصبح أحسن من الناس الموجودة حوله والسبب أنه مختلف عنهم علمًا كونه "مدمنا"، قائلا": أنا منايا وألف منايا اتغير".





وبالتالى قام برنامج " قلبى اطمأن " بمساعدة الشاب ونقله إلى إحدى مصحات علاج الإدمان، ومجرد خروجه من المصحة يوفر له البرنامج محل ليكتب منه الرزق بالحلال.





ويجسد بطولة برنامج "قلبي اطمأن" الشاب الإماراتي غيث، حيث يقوم بمساعدة المحتاجين، والذي أصبح قدوة للعديد من الشباب العرب، في مساعدة المحتاجين.

ويهدف برنامج «قلبي اطمأن» علي مساعدة المحتاجين، ونشر الخير والرحمة بين المسلمين والتشديد على ضرورة المساعدة لبعضنا البعض، وما يجب أن يكون عليه المسلم من نفع لأخيه المسلم وللآخرين، حيث حقق البرنامج خلال الموسمين الماضيين نسبة مشاهدة عالية جدا، وحقق نجاحا باهرا وجذب ملايين المشاهدين في جميع أنحاء البلدان العربية.

كما يعرض البرنامج حالاتٍ اجتماعية واقعية حيث يعمل شاب الإمارات العربية المتحدة "غيث" على مساعدتها في بلدانٍ مختلفة مثل الأردن ومصر والصومال والعراق وسوريا وأوغندا وغيرها.

و تتراوح مدة الحلقة الواحدة ما بين 8-15 دقيقة، حيثُ يُقدم البرنامج 30 حالة إنسانية في رمضان من كل عام عُرض منه 3 مواسم حتى رمضان 2020، وكان هُناك موسم قصير يُسمى الموسم الإكسترا يتضمن 8 حلقات عُرضت في نوفمبر 2019.

ويتعمد مُقدمو البرنامج على جعل شخصية "غيث" مجهولة، وذلك للتركيز في المقام الأول علي عمل الخير وليس على الشخص الذي يقوم بهذه المهمة، لذلك شهد الموسم الثاني تغييرًا في ملابس غيث، بهدف تقليل احتمالات معرفته بين الجمهور.