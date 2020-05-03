قفزة غير مسبوقة.. روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت روسيا، اليوم الأحد، قفزة غير مسبوقة، في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد حيث تم تأكيد إصابة أكثر من 10 آلاف حالة خلال 24 ساعة فقط.





ووفقا لـ "روسيا"، أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 58 وفاة و10633 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة.





وتخضع الغالبية العظمى من الأقاليم الروسية للإغلاق منذ أواخر مارس، حيث صدرت أوامر للمواطنين بالبقاء في منازلهم، بينما يسمح بالعمل للأعمال الأساسية فقط، مثل محلات البقالة والصيدليات والبنوك.





ومدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن فترة الإغلاق حتى الحادي عشر من مايو، وكلف الحكومة بوضع خطة لإعادة فتح البلاد تدريجيا.





وأشار ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إلى أن الجدول الزمني لإعادة الفتح سيتوقف على كيفية استمرار تفشي المرض.