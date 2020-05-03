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أخبار العالم

بعد يوم من ظهور كيم يونج أون.. كوريا الشمالية تطلق النار على جارتها الجنوبية

الأحد 03/مايو/2020 - 10:49 ص
الحدود بين الكوريتين
الحدود بين الكوريتين
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على صالح
ذكرت صحيفة مترو البريطانية صباح اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة طلقات نارية على جارتها الجنوبية، الأمر الذي زاد من التوترات بعد يوم واحد من ظهور الزعيم الشمالي كيم يونج أون أخيرًا بعد فترة غياب.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان أن عدة أعيرة نارية أطلقت من كوريا الشمالية في تمام الساعة 7.41 صباحا بالتوقيت المحلي باتجاه موقع للحراسة في كوريا الجنوبية على الحدود مع الشمال. 

وردت كوريا الجنوبية بإطلاق عيارين باتجاه كوريا الشمالية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. 

وبعد أسابيع من التكهنات الشديدة حول صحة كيم ومكان وجوده، نشرت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد صورًا وتقريرًا أمس السبت لمناسبة حضرها كيم لافتتاح مصنع للأسمدة، وهو أول تقرير عن ظهوره منذ 11 أبريل.

وشوهد كيم في صور وهو يبتسم ويتحدث إلى مساعديه في حفل افتتاح المصنع وقص الشريط ورصد وهو يتجول في المصنع. 

ولم يتسن التحقق من صحة الصور المنشورة على موقع صحيفة "رودونج سينمون" الرسمية في كوريا الشمالية 

ويعتبر تبادل إطلاق النار أحدث مواجهة بين الكورييتن المتنافسين اللذين لا يزالان في حالة حرب من الناحية الفنية.
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