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تعليم

28 ألف طالب بالصف الثاني الثانوي بالبحيرة يؤدون امتحان الإنجليزي إلكترونيا

الأحد 03/مايو/2020 - 01:46 م
27908طالب يؤدون
27908طالب يؤدون الإختبار الإلكتروني بالبحيرة
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جمالات الدمنهورى
بدأت قبل قليل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى لطلاب الصف الثانى الثانوي العام، حيث يؤدى الطلاب الامتحان إلكترونيًا في مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ثلاث ساعات خلال الفترة من الثانية عشر ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

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أكد الدكتور محمد سعد محمد إنعقاد غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية مع الإعلان عن أرقام تليفونات الغرف ومسئولى التطوير والمعنيين للتدخل الفورى وحل أي مشكلة قد تطرأ وتوجيه الطلاب حيث يقومون بأداء الاختبار الإلكتروني من المنازل بعد أن تم تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الاتصال الخاصة به.
 
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الطلاب سيقومون بأداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالانترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، لافتًا إلى أن 27908 طلاب وطالبات منهم 25350 انتظام و2558 خدمات يؤدون الاختبار الإلكتروني بالصف الثانى الثانوي بمحافظة البحيرة.

وأوضح أنه تم الإعلان عن جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (مايو 2020) والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة على الصفحة الرسمية للمديرية.

كانت وزارة التربية والتعليم قسمت المحافظات إلي مجموعتين، تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، ومحافظة البحيرة تقع ضمن المجموعة الثانية والتى يؤدى طلابها الامتحان من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.
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