تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لرئيس الوزراء الروسي بعد إصابته بـ كورونا

أعلن المتحدث باسم رئاسة الحكومة الروسية، بوريس بيلياكوف، أن رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين المصاب بفيروس كورونا المستجد، تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية طبيعية، ويباشر عمله.





ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بيلياكوف اليوم، الأحد، إن رئيس الوزراء لا يزال تحت إشراف المتخصصين​​​، ومستمر في العلاج.





وأكد أن حالته الصحية طبيعية.. ويجري بنشاط اتصالاته مع زملائه عبر الهاتف".





وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلف النائب الأول لرئيس الوزراء، أندريه بيلووسوف، بالقيام بأعمال رئيس الحكومة مؤقتا، عقب إصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا.





وأبلغ رئيس الوزراء الروسي، يوم الخميس الماضي، الرئيس بوتين، بإصابته بفيروس كورونا وضرورة خضوعه للعزل الصحي، واقترح ترشيح بيلووسوف، لشغل مهامه إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي وشفائه وعودته لمباشرة مهامه.