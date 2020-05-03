الشحات العزازي يكشف حقيقة نزول الملائكة في حرب العاشر من رمضان

كشف الشيخ الشحات العزازي، حقيقة ما تردد عن نزول الملائكة للمحاربة مع جنود مصر البواسل خلال يوم العاشر من رمضان بحرب 6 أكتوبر.





وقال العزازي خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نور النبي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد "، "إنما يحكم من رأي ومن لم يري فليس له ان ينكر على من راي".





وتابع العزازي: "الملائكة قاتلوا حقيقة في غزوة بدر وكان يعرف القتيل بأثر الحرق في جسده لان الملائكة سيوفهم من نار".





وأوضح:" ثبات عندنا في القرآن الكريم وعن صحابة النبي قصص نزول الأنبياء لنصرة جنودهم، مردفا:" ليست ملزم كمسلم بإنكار ذلك".



