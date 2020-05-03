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أخبار العالم

ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا لـ 67155

الأحد 03/مايو/2020 - 09:20 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 67155 والإصابات إلى 1148004.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد  وجود "عدد هائل من الأدلة" على أن مصدر "كوفيد-19" هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وقال لشبكة "أيه بي سي" إن "هناك عددا هائلا من الأدلة يشير إلى أن هذا هو مصدره"، لكنه رفض التعليق على فرضية أن نشره كان متعمدا.

وتزايدت انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدور الصين في الوباء الذي أصاب نحو 3,5 ملايين شخص وأودى بأكثر من 240 ألفا حول العالم.
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