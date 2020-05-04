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أخبار العالم

مخاوف دولية.. كيف يتسبب ترامب في أزمة عالمية حول علاج كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:55 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
عندما اجتمع قادة العالم تقريبًا الشهر الماضي بناءً على طلب من منظمة الصحة العالمية للالتزام بتوزيع لقاح فيروس كورونا المستقبلي بطريقة منصفة دوليًا، لم تنضم إليهم الولايات المتحدة.

ويستضيف الاتحاد الأوروبي ، يوم الإثنين، تجمعا للدول للتعهد بتمويل البحث في تطوير اللقاحات لفيروس كورونا المستجد. ولكن مرة أخرى، من غير المتوقع أن تشارك حكومة الولايات المتحدة.

وفي تقرير لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، قالت إن هناك تصاعد في المخاوف بشأن تسبب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أزمة عالمية بخصوص لقاح فيروس كورونا، في حين يحذر دبلوماسيون من أن فلسفة ترامب الشعبوية اليمينية "أمريكا أولا" تعد كارثية على مناطق بأكملها من العالم.

أثار الافتقار الواضح لدى إدارة ترامب للاهتمام بالتعاون مسؤولي الصحة والدبلوماسيين العالميين في مجال الصحة وهم يسعون لإنهاء جائحة أدت إلى تعطيل الاقتصادات وقتل أكثر من 240 ألف شخص حول العالم. تتعمق المخاوف فقط في الوقت الذي يتشاجر فيه الرئيس دونالد ترامب ومساعديه مع الصين ومنظمة الصحة العالمية حول أصل فيروس كورونا.

والخوف هو أن ترامب سيكون راضيًا عن السماح للعرق بتطوير وتوزيع اللقاح ليتحول إلى مسابقة عالمية، وأن الدول الأكثر فقرًا ستترك في ذيل القائمة عند الاندفاع لشراء الجرعات أو الأمصال. من حيث الجوهر، فإن فلسفة ترامب 'أمريكا أولًا' للشؤون العالمية باعتبارها تدافع متعصب للسلطة ستؤدي إلى معاناة وموت لا داعي لهما.

قالت ميليندا جيتس ، التي تقود ، إلى جانب زوجها رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا، بيل، إنه :'سيكون أسوأ موقف، عندما تكون هذه الأدوات متاحة، ستسصل هذه الأفكار إلى ذروتها، وهذا سيكون فظيعًا بالنسبة للعالم". والدول  التي خصصت المليارات للبحوث الصحية. فيروس كورونا في أي مكان هو كورونا، وموجود في كل مكان. ولهذا يجب أن يكون هناك تعاونًا عالميًا ".

يقدم التدافع العالمي المستمر لشراء الكمامات والقفازات وغيرها من معدات الحماية الشخصية مثالًا مروعًا ومفيدًا. تخيل الآن، كما يقول المسؤولون والخبراء، منافسة مماثلة للحصول على جرعات اللقاح: يمكن أن تطول الأزمة الصحية عن طريق السماح للفيروس بالانتشار لفترة أطول مما قد يحدث ، مما يؤدي إلى تدمير الدول الأقل استعدادًا لمكافحته.

إلى ذلك، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 67155 والإصابات إلى 1148004.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد  وجود "عدد هائل من الأدلة" على أن مصدر "كوفيد-19" هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وقال لشبكة "أيه بي سي" إن "هناك عددا هائلا من الأدلة يشير إلى أن هذا هو مصدره"، لكنه رفض التعليق على فرضية أن نشره كان متعمدا.

وتزايدت انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدور الصين في الوباء الذي أصاب نحو 3,5 ملايين شخص وأودى بأكثر من 240 ألفا حول العالم.
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