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سيارات

بي إم دبليو تكشف عن أيقونتها الجديدة من الفئة الرابعة

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:06 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكدت شركة "بي إم دبليو" الألمانية الرائدة في صناعة السيارات عن موعد إطلاق الفئة الرابعة الجديدة المنتظرة.


وقالت الشركة إنها ستقوم أيضا بتدشين موديلاتها المختلفة من هذه الفئة والبداية ستكون بطراز الكوبية ثم الكابريو وصولا إلى جران كوبيه رباعية الأبواب.


ووفقا لما قالته الشركة بان الفئة الرابعة الجديدة ستتميز بتصميم وأداء رياضي كما أنها ستكون استهلاكية للبنزين وتجمع بين الفخامة والتوفير .

 

 

كما تتميز الفئة الرابعة الجديدة بنظام داخلي مستعينا بموديل M440i من أجل تقليل الاستهلاك وزيادة تسارع المحرك الذي يكون من 6 اسطوانات.

 

 

اما النوع الاول من هذه الفئة سيكون محرك تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 255 حصان مع عزم دوران 400 نيوتن متر والنوع الثاني يتكون من محرمك سداسي  بسعة 3.0 لتر وبقوة 382 حصان مع عزم دورا ن 500 نيوتن .

 

 

 اما النسخة الثالثة تسمى M4 جديدة كليا بمحرك تيربو مزدوج سعة 3.0 لتر بقوة 473 حصان وعزم دوران 599 نيوتن.متر. وبالنسبة للنسخة الكومبتيشن هي الأعلى في هذه الفئة بقوة 503 حصان وعزم دوران 599 نيوتن.متر.

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