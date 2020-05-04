مواصفات سيارة ياسمين عبد العزيز في مسلسل ونحب تاني ليه





وقد صرحت ياسمين من قبل بأنها قررت شراء سيارة بمالها الخاص، في بداية مشوارها الفني قبل أن تجيد القيادة، وفي أول تجربة قيادة لها اصطدمت في سيارة إسعاف.



وظهرت النجمة ياسمين عبد العزيز في مسلسل نحب تاني ليه بطولة شريف منير وكريم فهمي بسيارة جيب رانج روفر موديل 2020





وتعتبر الجيب رانجلر من ضمن السيارات ذات فئة الستة سلندرات وخاصية الدفع الرباعي في الوقت ذاته بالإضافة إلي قدرة قائد السيارة على تحديد استخدام السحب الأمامي أو الدفع الخلفي أيضًا.



تمتلك محرك بسعة 3600 cc و تصل قوته إلى 285 حصان وعزمه الأقصى إلى 352 نيوتن، يستطيع المحرك من خلالها الدوران بسرعة قصوى تصل إلي 4800 لفة في الدقيقة الواحدة، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 نقلات، يجعلها تتسارع من 0 حتى الوصول لـ 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180كم/ساعة وتستهلك وقود بمعدل 11.7 لتر لكل 100 كم.



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كما يتميز ارتفاعها عن الأرض يجعلها مميزة جدًا حيث يبلغ ارتفاعها 262 مللي متر عن سطح الأرض بالإضافة إلى إمتلاكها لشنطة خلفية بسعة 498 لتر.





من المعروف عن النجمة ياسمين عبد العزيز حبها للسيارات خاصة في أفلامها.