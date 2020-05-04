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سيارات

تفسير حلم السيارة في المنام

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:50 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تفسير الاحلام هو حلم كبير ووواسع ويجعلنا نقع في حيرة خاصة لرؤية إشارات بالحلم لايمكن معرفتها وفي هذا التقرير سنفسر حلم هدية سيارة جديدة بالنسبة  للشخص متزوج  أو عازب.


إذا كان الشخص أعذب وحصل على هدية سيارة جديدة فهو يعني أنه سيتزوج بشخص ميسور الحال مديا وذو نفوذ  وبشكل عام فإن رؤية الشخص العاذب لهدية السيارة الجديدة يدل على  أن حاله سيتغير إلى الأفضل، وأنه سيحقق  نجاحات وطموحات كبيرة .


كما يكمن الحلم أيضا على أنه أقتراب موعد الزواج وعلى التعارف الرائية وبين الرجل المناسب الذي سيتقدم لخطبتها وستعيش حياة سعيدة معه.


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اما بالنسبة لرؤية هدية السيارة للشخص المتزوج تدل على أن حاله سيكون أفضل وفي حال كانت السيارة جميلة وذات ماركة معروفة فهو يدل على ان حاله المادي والنفسي أفضل بكثير كما أنه  يمكن أن تدل على الرزق الواسع والكبير، وبالأخص في حال كان لون السيارة أخضر، فهذا يدل على التفاؤل كون هذا اللون يشير إلى البركة والخير.

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