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فن

هاشتاج المتحولة جنسيا يتصدر تويتر.. ومغردون: هشام سليم مثال للأبوة والحرية

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود

تصدر هاشتاج# المتحولة جنسيا موقع التغريدات "تويتر" بعد ساعات من إعلان الفنان هشام سليم تعرض ابنته نورا لعملية تحول جنسي وأصبحت ذكرا، وصار اسمه نور.


وجاءت التعليقات كالاتي:


- شجاعة كبيرة من الفنان هشام سليم تحسب له 


- دي مش متحوله جنسيا دي بنت خلقت هرمون الذكوره زايد عنده وده مرض فعلا طبيعي ربنا يعينها.


- شجاعة من الفنان #هشام_سليم انه يكشف عن ان لديه ابنه متحولة جنسيا لولد وبيشجعه علي اختيار طريقه 


-واحد مستغرب ان الناس عاملة حوار عشان ممثل بيقول ان بنته متحولة جنسيا وهو معندوش مشكلة في ده.. طبعا ده شخص محترم جدا وموقفه موقف داعم لابنه ودي حاجة تحسبله.. بس انت ايه اللي شايفه غريب ف ان في ناس كتير مبلعتش الموضوع.. هل انت مثلا كنت متوقع العكس ودي حاجة غريبة؟


- مش مستوعب اننا وصلنا هنا بس الي  عملوا هشام سليم  لبنته  المتحوله جنسيا مثال للأبوه و الدعم و الحرية  


يا جماعه حرام عليكوا محدش عارف ظروف حد و حالة البنت دي إيه دلوقتي ارحموهم  وأنا شايف قرار التحول الجنسي شجاعة منه خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض مثل هذه العادات.


 كشف الفنان هشام سليم، عن تعرض ابنته نورا لعملية تحول جنسي وأصبحت ذكرا قائلًا: «بنتي نورا بقت ابنى نور وربنا اللي عايز كده وهي بتتحول جنسيًا حاليًا، وأنا مستغربتش أبدا أنها تتحول جنسيًا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي.


وتابع هشام سليم، في حوار ببرنامج شيخ الحارة والجريئة "فى يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة.


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