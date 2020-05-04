الاستخبارات الأمريكية: بالدليل.. الصين حجبت معلومات خطيرة حول فيروس كورونا

كشف تقرير استخباراتي صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن أن الصين حجبت معلومات خطيرة حول خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أمكنها من تخزين الإمدادات الطبية، وفقًا لما عرضه موقع «بوليتيكو»





وأفاد التقرير بأن الحكومة الصينية حاولت إخفاء أفعالها من خلال إنكار وجود قيود على الصادرات وإخفاء وتأخير تقديم بياناتها التجارية.





وذكر التقرير إنه في يناير من العام الجاري، قبل مشاركة التفاصيل الكاملة حول تفشي فيروسات كورونا مع منظمة الصحة العالمية، زادت بكين بشكل كبير وارداتها وخفضت صادراتها من الإمدادات الطبية.





ووفقا للتقرير فإنه في يناير ، زادت الصين وارداتها من أقنعة الوجه الجراحية بنسبة 278 في المائة، والأردية الجراحية بنسبة 72 في المائة ، والقفازات الجراحية بنسبة 32 في المائة.





وفي غضون ذلك، خفضت صادراتها العالمية من مجموعة من المنتجات الطبية: القفازات الجراحية بنسبة 48 في المائة ، والأثواب الجراحية بنسبة 71 في المائة ، والأقنعة الواقية بنسبة 48 في المائة ، والمراوح الطبية بنسبة 45 في المائة ، وأطقم الحبيبات بنسبة 56 في المائة ، وموازين الحرارة بنسبة 53 في المائة ، كرات القطن ومسحات بنسبة 58 في المئة.





ويقول التقرير إن الحكومة الصينية حجبت حجم تلك الجهود من خلال دمج أرقامها التجارية لشهري يناير وفبراير ، مع تأجيل إصدار بيانات التجارة.





وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تنتقد بشكل متزايد طريقة تعامل الحكومة الصينية في المراحل المبكرة لما أصبح جائحة عالميًا، وتنتقد بكين ما يقوله المسؤولون الأمريكيون إنه نقص في الشفافية حول الجوانب الرئيسية لانتشار الفيروس كورونا.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي المرض على أنه حالة طارئة خطر على الصحة العامة وتثير قلقا دوليا في 30 يناير ، ومنعت الولايات المتحدة السفر من الصين بعد ذلك بيوم.





ووفقًا لجدول زمني لمنظمة الصحة العالمية، أبلغت الصين أولًا العالم بأن المرض شبيه بالالتهاب الرئوي غير معروف في 31 ديسمبر 2019 ، وقدمت تحديثات إضافية عن التفشي الغامض طوال شهر يناير 2020.





وبدا أن وزير الخارجية مايك بومبيو أكدت التقرير في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية يوم الأحد ردا على سؤال من المضيفة مارثا راداتز.





وألمحت راداتز إلى "مسؤولي الاستخبارات" غير المحددين ، قائلين إن الحكومة الصينية عمدت إلى إخفاء خطورة فيروس كوفيد 19 عن المجتمع الدولي في أوائل يناير أثناء تخزينها للإمدادات الطبية.





وقالت: فيما يتعلق بالإخفاء الدولي، أفترض أنك تعتقد أنهم فعلوا ذلك عمدا للحفاظ على أكبر عدد ممكن من الأقنعة لأنفسهم.





وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية إن مجتمع المخابرات يحقق في احتمال هروب الفيروس بطريقة أو بأخرى من منشأة بحثية في ووهان بالصين ، حيث تم تحديد المرض لأول مرة.





وقال بومبيو إن هناك "كمية كبيرة من الأدلة التي جاءت من هذا المختبر في ووهان ، على الرغم من أنه بدا متعثرا حول ما إذا كان يعتقد أن الفيروس من صنع الإنسان أم طبيعي في الأصل.





وفي بيان الجمعة الماضي استبعد مسؤولو المخابرات احتمال أن يكون الفيروس قد تم تصميمه ليكون أسلحة بيولوجية.





أجاب بومبيو 'مارثا ، لديك الحقائق حول الحق'. 'يمكننا أن نؤكد أن الحزب الشيوعي الصيني فعل كل ما بوسعه للتأكد من أن العالم لم يتعلم في الوقت المناسب حول ما كان يحدث. هناك الكثير من الأدلة على ذلك. يمكنك رؤية بعضها في العلن ، صحيح؟ لقد رأينا إعلانات. رأينا حقيقة أنهم طردوا الصحفيين. رأينا حقيقة أن أولئك الذين كانوا يحاولون الإبلاغ عن هذا - المهنيين الطبيين داخل الصين - تم إسكاتهم. أغلقوا التقارير. كل نوع من الأشياء التي تفعلها الأنظمة الاستبدادية '.





وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية يوم الجمعة إن مجتمع المخابرات يحقق في احتمال هروب الفيروس بطريقة أو بأخرى من منشأة بحثية في ووهان بالصين ، حيث تم تحديد المرض لأول مرة.





وقال بومبيو إن هناك 'كمية كبيرة من الأدلة التي جاءت من هذا المختبر في ووهان، على الرغم من أنه بدا متعثرا حول ما إذا كان يعتقد أن الفيروس من صنع الإنسان أم طبيعي في الأصل.





وفي بيان يوم الجمعة استبعد مسؤولو المخابرات احتمال أن يكون الفيروس قد تم تصميمه ليكون أسلحة بيولوجية.