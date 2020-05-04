هبوط أسعار النفط بسبب التوترات بين أمريكا والصين

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، ما قلص مكاسب الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من استمرار وفرة النفط العالمية وسط تراجع الطلب والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي يمكن أن تحد من الانتعاش الاقتصادي حتى مع استمرار عمليات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.





وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (CLC1) إلى 18.10 دولارًا للبرميل في وقت سابق من الجلسة وانخفضت 1.01 دولارًا أو 5.1٪ عند 18.77 دولارًا في الساعة 0658 بتوقيت جرينتش، وارتفع العقد القياسي 17٪ الأسبوع الماضي.





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت (LCOc1) بمقدار 10 سنتات ، أو 0.4٪ ، إلى 26.34 دولار ، بعد أن لامست أدنى مستوى عند 25.50 دولار. وارتفع برنت بنحو 23٪ الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر.









وقال مايكل مكارثي، كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق لـ «دى سي.ام.سي ماركتس» إنه مع تلاشي التفاؤل بشأن آفاق النمو العالمي يتخلى النفط عن مكاسبه (الاسبوع الماضي) مدعوما بقوة الدولار الامريكي.



