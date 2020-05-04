هل هناك علاقة بين أدوية الضغط وفيروس كورونا.. اعرف الحقيقة

يسبب فيروس كورونا حالة من الهلع والخوف فى العالم، ويحتار الباحثون حول وجود علاج للشفاء منه، أو لقاح للقضاء عليه، و تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة من الأخبار حول علاقة أدوية الضغط بفيروس كورونا.





قالت العديد من المنظمات الطبية المهنية إنه لا يوجد دليل يبرر تغيير المبادئ التوجيهية لوصف الأدوية ، والتي تسمى مثبطات إنزيم تحويل الأنجيوتنسين (ACEI) وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين (ARB)، والأدوية هي الدعامات الأساسية لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وفشل القلب والسكري وأمراض الكلى المزمنة.









و يشير بحث جديد وفقًا لما قدمة موقع "nytimes" عن علاقة أدوية الضغط وفيروس كورونا إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المستخدمة على نطاق واسع لم يواجهوا معدلات أعلى من الإصابة أو مرضًا أكثر خطورة.





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وفى دراسة نشرت أن مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ، ARBs ، وغيرها من أدوية ضغط الدم الشائعة الاستخدام لا تزيد من خطر الإصابة بالفيروس التاجي ، أو المرض الشديد نتيجة للعدوى.









ومن ثم أفاد باحثون أن الأدوية الموصوفة على نطاق واسع لعلاج ارتفاع ضغط الدم لا تجعل المرضى أكثر عرضة للإصابة بفيروسات تاجية أو للأمراض الشديدة إذا أصيبوا بالعدوى.



