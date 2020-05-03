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أخبار البلد

إصابات فيروس كورونا فى افريقيا تقترب من 43 ألف حالة

الأحد 03/مايو/2020 - 05:16 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى
تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد فى القارة الأفريقية  حاجز ال 42 ألف حالة إصابة حيث سجلت القارة 42,713 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 1,754 وتعافى 14,152 حالة وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ياتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت فيه دول القارة الأفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية والتى من بينها مد حظر التجوال وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وأيضا إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وتعليق الطيران الدولى، وعدم ممارسة أى نشاطات جماعية فى رمضان وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

و دعت منظمة الصحة العالمية، الدول الأفريقية للإبقاء على تدابير صارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في القارة،  مع بداية رفع تدابير الحجر في عدد من الدول.

واعتبرت ماتشيديسو مويتي،المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا،  في بيان أن الإجراءات "ساهمت في كبح انتشار كوفيد- 19، لكنه لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا على الصحة العامة".

وأضافت ماتشيديسو مويتي، أنه "من المهم الإبقاء على تدابير مراقبة ورصد الحالات وفحوص صارمة، من بين تدابير أخرى لإنهاء الجائحة".

وقالت "مويتي" إنه "في حال أنهت الحكومات تدابيرها بشكل مفاجئ، فإننا نخاطر بخسارة المكاسب التي حققتها الدول حتى الآن ضد كوفيد- 19".

وأكدت مويتي في بيانها أن "منظمة الصحة العالمية تسعى جاهدة لتحسين قدرة الدول الأفريقية على الفحص، عبر إرسال شحنات اختبارات جديدة لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء".

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس  فى وقت سابق أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا، معتبرا أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19. وأضاف أن هذا الفيروس سيكون معنا "لفترة طويلة".

وقال "يبدو أن تفشي الوباء في معظم دول غرب أوروبا ينحو نحو الاستقرار أو الانحدار"، لكن "نلحظ وتيرة ارتفاع مقلقة في إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية وشرق أوروبا". 
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