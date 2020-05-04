شاهد.. دعاء تيسير الأمور وانشراح الصدور

ردد الشيخ هشام المرصفي، دعاء تيسير الأمور وانشراح الصدور، في حلقة برنامج "نسائم" الذي يقدمه موقع صدى البلد، في شهر رمضان.





وقال المرصفي في الدعاء "يارب يا أكرم الأكرمين يارب مجيب دعوة الداعين، أسألك يارب أن تغفر لنا وأن ترحمنا، واغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، يارب لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من فتنة القبر وشتات الأمر".





دعاء تيسير الأمور

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد دعاء تفريج الهم والكرب وتيسير الأمور والشفاء من المرض عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فأوصى بالدعاء وترديد خمس كلمات وقت الشدة، سواء كانت هذه الشدة هم أو كرب أو مرض أو أذى، فجاء في دعاء تفريج الهم والكرب وتيسير الأمور والشفاء من المرض أنه في حال أصاب الإنسان شيئًا من الهم أو الغم أو الشدة أو الكرب أو المرض أن يقول "الله ربى لا شريك له".





ووضع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- الحل والعلاج في دعاء تفريج الهم والكرب وتيسير الأمور والشفاء من المرض وهو: « اللَّهُ رَبِّي لا شَرِيكَ لَهُ»، ومن الأدلة على أن هذا دعاء تفريج الهم والكرب وتيسير الأمور والشفاء من المرض، ما ورد المعجم الكبير، أنه قال رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ أَصَابَهُ هَمٌّ ، أَوْ غَمٌّ ، أَوْ سَقَمٌ ، أَوْ شِدَّةٌ ، أَوْ أَذًى ، فَقَالَ : اللَّهُ رَبِّي لا شَرِيكَ لَهُ ، كُشِفَ ذَلِكَ عَنْهُ».