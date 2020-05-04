على الفطار .. طريقة عمل بطاطا بحشوة الدجاج والفطر والبشاميل

تعتبر صنية البطاطا بالدجاج من الاطباق سهلة التحضير ومكوناته بسيطة يقدم على الفطار العشاء وسيحبه الكبار والصغار، واليكم طريقة عمل بطاطا بحشوة الدجاج والفطر والبشاميل من الشيف غادة عاطف.
المقادير
1 صدر دجاج
3 حبة بطاطا
1 حبة فلفل أخضر
1 بصلة
1 كأس فطر
1 كأس جبنة قشقوان مبشورة
1 ملعقة صغيرة رب البندورة
ملح + فلفل أسود
لتحضير البشاميل:
2 ملعقة طعام زبدة
2 ملعقة طعام طحين
2 كأس حليب
ملح + فلفل أبيض
طريقة التحضير
- نقشر البطاطا ونغسلها ونفرمها قطع دائرية سميكة نوعا ما ثم نتبلها بالقليل من الملح والزيت ونتركها جانبا.
- نفرم الفلفل الأخضر والبصل والفطر فرمًا ناعما ونفرم صدر الدجاج مكعبات صغيرة .
- في وعاء على النار نضع القليل من الزيت ونقلي البصلة حتى تذبل .
- نضيف قطع الدجاج ونقلبها حتى تنضج ونضيف الفلفل الأخضر والفطر ونحرك المكونات جيدًا .
- نضيف رب البندورة والملح والفلفل ونقلب المكونات ونتركها حتى تنضج وتتجانس الحشوة مع بعضها البعض .
- في وعاء آخر نضع الزبدة ونضيف الطحين ونحرك بشكل جيد .
- نضيف الحليب بالتدريج مع الاستمرار بالتحريك حتى نحصل على القوام الكريمي المطلوب نرش الملح والفلفل الأبيض وبذلك يصبح البشاميل جاهزًا .
- في طبق البايركس نصف طبقة من البطاطا ثم نوزع الحشوة بشكل متساوي ثم باقي كمية البطاطا وندخله الفرن حتى تنضج البطاطا .
- نخرج الطبق من الفرن ونوزع طبقة البشاميل بشكل متساوي ثم طبقة من الجبن المبشور .
- نعيد الطبق إلى الفرن حتى تذوب الجبنة ويكتسب الوجه لونا مميزا ويصبح الطبق جاهزًا للتقديم.
المقادير
1 صدر دجاج
3 حبة بطاطا
1 حبة فلفل أخضر
1 بصلة
1 كأس فطر
1 كأس جبنة قشقوان مبشورة
1 ملعقة صغيرة رب البندورة
ملح + فلفل أسود
لتحضير البشاميل:
2 ملعقة طعام زبدة
2 ملعقة طعام طحين
2 كأس حليب
ملح + فلفل أبيض
طريقة التحضير
- نقشر البطاطا ونغسلها ونفرمها قطع دائرية سميكة نوعا ما ثم نتبلها بالقليل من الملح والزيت ونتركها جانبا.
- نفرم الفلفل الأخضر والبصل والفطر فرمًا ناعما ونفرم صدر الدجاج مكعبات صغيرة .
- في وعاء على النار نضع القليل من الزيت ونقلي البصلة حتى تذبل .
- نضيف قطع الدجاج ونقلبها حتى تنضج ونضيف الفلفل الأخضر والفطر ونحرك المكونات جيدًا .
- نضيف رب البندورة والملح والفلفل ونقلب المكونات ونتركها حتى تنضج وتتجانس الحشوة مع بعضها البعض .
- في وعاء آخر نضع الزبدة ونضيف الطحين ونحرك بشكل جيد .
- نضيف الحليب بالتدريج مع الاستمرار بالتحريك حتى نحصل على القوام الكريمي المطلوب نرش الملح والفلفل الأبيض وبذلك يصبح البشاميل جاهزًا .
- في طبق البايركس نصف طبقة من البطاطا ثم نوزع الحشوة بشكل متساوي ثم باقي كمية البطاطا وندخله الفرن حتى تنضج البطاطا .
- نخرج الطبق من الفرن ونوزع طبقة البشاميل بشكل متساوي ثم طبقة من الجبن المبشور .
- نعيد الطبق إلى الفرن حتى تذوب الجبنة ويكتسب الوجه لونا مميزا ويصبح الطبق جاهزًا للتقديم.