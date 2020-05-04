حقيقة إضافة سنة KG3 لمرحلة رياض الاطفال في مصر





وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : مفيش KG3 .





وناشد وزير التربية والتعليم ، الجميع بعدم الانسياق وراء اي اخبار غير رسمية التي لا تصدر بها بيانات رسمية حرصا على عدم البلبلة.





وكان قد أ كد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فيروس كورونا المستجد ساعد في إسراع جهود تطوير التعليم.





وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات سابقة إن مصر حققت سبقا كبيرا في العامين الماضيين بالامتحانات الإلكترونية وتجهيز البنية التحتية في المدارس، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والقوات المسلحة وكل أجهزة الدولة، فتم توصيل ألياف ضوئية في المدارس وشاشات إلكترونية في الفصول وتم تسليم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي أجهزة تابلت.









وأضاف وزير التربية والتعليم، أن هذه الجهود المبكرة التي تم إنجازها في التعليم ساعدت الوزارة على تفعيل منظومة التعلم عن بُعد بشكل سريع في أيام قليلة من تعليق الدراسة بسبب أزمة كورونا.









وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه بفضل وجود بنك المعرفة بكل ما عليه من مصادر، نجحت وزارة التربية والتعليم في بناء منصة متكاملة لجميع الصفوف الدراسية بشكل مبتكر.









وتابع وزير التربية والتعليم "عندنا في وزارة التربية والتعليم فريق ضخم جدا يعمل حاليا في ظروف صعبة جدا، لتسكين مليون معلم و20 مليون طالب على منصة التواصل ادمودو، بحيث تقدم الوزارة نموذجا رقميا لمدرسة الطالب الفعلية".









وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن كل فصل من فصول الطلاب هايكون موجود له نموذج افتراضي بنفس الطلاب والمعلمين على منصة ادمودو ، مؤكدًا أن هذه المنصة ستتيح للطلاب التواصل مع زملائهم والمعلمين للمشاركة في عملية التعلم عن بُعد.









وألمح وزير التربية والتعليم، إلى أنه تم أيضا بناء مكتبة رقمية اسمها "ذاكر"، مؤكدا أنها متاحة للجميع، إضافةً إلى إتاحتها بـ8 دول أخرى تقديرًا لظروف الطلاب المصريين المتواجدين بها في ظل أزمة كورونا.









وأكد وزير التربية والتعليم، أن كل هذا يعد استثمارا هائلا ستستفيد به مصر بعد انتهاء أزمة كورونا وليس أثناءها.

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة الخبر المتداول الان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، والذي أشاع أنه تقرر إضافة سنة زيادة لمرحلة رياض الاطفال بالمدارس ، تحت اسم KG3.