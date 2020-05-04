بعد تسجيل 38 حالة.. ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل الى 16246

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.





و ارتفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 235، فيما وصلت الإصابات إلى 16246.





وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في نبأ عاجل لها ، ان إجمالي المتوفين بفيروس كورونا المستجد حول العالم تخطى الربع مليون حالة.





وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 3,609,958، بينما وصل عدد حالات التعافى 1,170,396.





وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت الاثنين، في مؤتمر المانحين بشأن فيروس كورونا المستجد، أن الدول المانحة تعهدت بتقديم 7,4 مليار يورو (أكثر من 8 مليارات دولار) لتمويل عمليات البحث عن لقاح للفيروس.





وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، منح بلاده 850 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا وتطوير لقاح، مشددا على ضرورة "مشاركة اللقاح عند الحصول عليه مع كافة دول العالم".





من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تقدم 500 مليون دولار لدعم مبادرات إيجاد لقاح للفيروس.