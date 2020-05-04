تشافي: ميسي سيستمر في الملاعب لـ 7 سنوات

أكد تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، ونجم برشلونة السابق، أنَّ الأرجنتيني ليونيل ميسي سوف يستمر في الملاعب لسنوات عديدة.





وقال تشافي، خلال بث مباشر على موقع "إنستجرام" مع زميله السابق صامويل إيتو: "في يناير الماضي، لم يكن الوقت مناسبًا لتولى تدريب برشلونة".





وأضاف: "كانت هناك محادثات مع إريك أبيدال وأوسكار جراو، وعرض كبير، لكنها لم تكن اللحظة المناسبة؛ حيث أحتاج للمزيد من الخبرات، وتدريب برشلونة هو حلمي الذي أريد تحقيقه يومًا ما، وقلت ذلك عدة مرات".





كان برشلونة قد تفاوض مع تشافي ليتولى القيادة الفنية عقب إقالة إرنستو فالفيردي، لكنه رفض العرض، ليتم إسناد المهمة لكيكي سيتين.





وتابع: "يعجبني برشلونة وأسلوب كيكي سيتين، ولطالما أحببت الفرق التي يقودها جوارديولا، فهم الفرق التي أحب أن أشاهدها".





وبسؤاله عن ليونيل ميسي ومستقبله، أجاب: "لازال بمقدوره اللعب لـ5 أو 7 سنوات، فهو يعتني بنفسه جيدًا ويمكنه الاستمرار في اللعب حتى سن الـ37، أو 38، أو 39، ومتأكد من أنه سيُشارك في مونديال قطر 2022".





وواصل: "نيمار؟ هو واحد من أفضل 3 أو 5 لاعبين في العالم بدون شك، وقادر على صنع الفارق، وآمل أن يعود لبرشلونة".



