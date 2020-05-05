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حوادث

ضبط عامل بحوزته 6 طرب حشيش وبانجو فى قنا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:28 ص
المتهم
المتهم
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يوسف رجب

تمكنت قوة أمنية من مباحث قنا، من ضبط عامل بحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة قبل نقلها من قنا إلى محافظة البحر الأحمر لترويجها على عملائه.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بضبط أحمد.ح.ع 40 سنه ، عامل" مقيم بالقصير"، وبحوزته 6 طرب حشيش و كمية بانجو و 300 قرص مخدر و 2 محمول و 3000 جنيه.

تم ضبط المتهم أثناء استقلاله سيارة ملاكى البحر الأحمر 23576 بطريق قنا الزراعى أمام قرية الجزيرية، وذلك بعد ورود معلومات لأجهزة الأمن، فتم تشكيل قوة بإشراف العميد عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا و المقدم محمد السنوسي، رئيس مباحث مركز قنا، وتم ضبط المتهم.

تبين من التحريات الأولية، أن المتهم كان يعتزم نقل المضبوطات إلى البحر الأحمر وترويجها على عملائه بدائرة المحافظة.

تحرر محضر بالواقعة بعد التحفظ على السيارة والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهم.

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