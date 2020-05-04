سيجعل لهم الرحمن ودا .. الأزهر يوضح كيف تكون واحدا منهم بـ 3 أعمال

قال الله تعالى: « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا» الآية 96 من سورة مريم، في تفسيرها قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، إنَّ هناك ثلاثة أعمال من يلتزمون بها َيَجعَلُ اللهُ سبحانه وتعالى لهمْ مَوَدَّة، فيُحِبُّهم، ويَغرِسُ في قُلوبِ عِبادِهِ الصَّالِحينَ حُبَّهم.

وأوضح « مركز الأزهر » في شرحه للآية الكريمة، أن الذينَ آمَنوا وصَدَقوا في إيمانِهم، وقرَنوهُ بالأعمالِ الموافِقَةِ للشَّريعَة، المَرضِيَّةِ عندَ رَبِّهم، سَيَجعَلُ اللهُ لهمْ مَوَدَّة، فيُحِبُّهم، ويَغرِسُ في قُلوبِ عِبادِهِ الصَّالِحينَ حُبَّهم.





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واستشهد بما ورد في حَديثٍ رَواهُ التِّرمذِيُّ وصَحَّحَه، قَولُهُ صلى الله عليه وسلم: «إذا أحَبَّ اللهُ عَبدًا نادَى جِبريلَ: إنِّي قدْ أحبَبْتُ فُلانًا فأَحِبَّهُ". قال: "فيُنادِي في السَّماء، ثمَّ تَنزِلُ لهُ المَحبَّةُ في أهلِ الأرض»، فذلكَ قَولُ الله: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا».





وأضاف أن مَحبَّةَ قُلوبِ النَّاسِ عَلامَةُ مَحبَّةِ الله، والمُرادُ بمَحَبَّتِهِ سُبحانَه، إرادَةُ الخَيرِ للعَبد، وحصُولُ الثَّوابِ له، وبمحَبَّةِ الملائكة: استِغفارُهمْ له، وإرادَتُهمْ خَيرَ الدَّارَينِ له، ومَيلُ قُلوبِهمْ إليه، لكَونهِ مُطيعًا لله، مُحِبًّا له، ومحبَّةُ العِباد: اعتِقادُهمْ فيهِ الخَير، وإرادَتُهمْ دَفعَ الشَّرِّ عَنهُ ما أمكَن، والدُّعاءُ لهُ بظَهرِ الغَيب.



