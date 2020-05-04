كارولين عزمي تشارك بصورة جديدة من كواليس «ونحب تانى ليه»

نشرت الفنانة كارولين عزمى صورة جديدة لها من مسلسل "ونحب تانى ليه" الذى تقوم فيه بدور هدير، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وتلقت العديد من التعليقات على صورتها وجاء أبرزها كالآتي:





بجد المسلسل تحفة أحلى مسلسل في رمضان.





قومتى بالدور على أكمل وجه





شاطرة جدا جدا برافو عليكى





يذكر أن كارولين عزمى تشارك في مسلسل "ونحب تانى ليه" لرمضان ٢٠٢٠ .







