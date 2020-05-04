11 علامة للطغاة في كل زمان وأفضل طريقة للتعامل معهم.. كلها في آية قرآنية

قال الله تعالى: « وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍۢ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّۢ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ » الآية 72 من سورة الحج، في تفسيرها قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، إنه إذا تتلى آيات الله الواضحة الجليلة، المستلزمة لبيان الحق من الباطل، لم يلتفتوا إليها، ولم يرفعوا بها رأسا.









وأوضح « مركز الأزهر » في شرحه للآية الكريمة، أنه ترى الكراهة ظاهرة على وجوههم من بغضها وكراهتها، ترى وجوههم معبسة، وأبشارهم مكفهرة، ويكادون فوق ذلك ، يبطشون بالمؤمنين الذين يتلون عليهم آياتنا ، ويعتدون عليهم بالسب تارة ، والضرب تارة أخرى.









وتابع: بل يكادون يوقعون بهم القتل ، من شدة بغضهم وبغض الحق وعداوته، وذلك لأن هؤلاء الظالمين ، حين عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة لجأوا إلى السطو والعدوان ، وهذا شأن الطغاة الجاهلين في كل زمان ومكان، كما أمر الله - تعالى - رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول لهؤلاء الطغاة على سبيل التهديد والوعيد .







اقرأ أيضًا.. سورة قبل النوم ثوابها يعادل 10 أضعاف تلاوة القرآن كله وتضعك بمنزلة الشهداء







وأضاف : بما من شأنه أن يردعهم عن سطوهم وبغيهم: ألا أخبركم بما هو أشد ألما من غيظكم على من يتلو عليكم آياته ، ومن همكم بالسطو عليه؟ أشد من كل ذلك النار التي وعدكم الله بدخولها والاصطلاء بسعيرها، فهذه شرها طويل عريض، ومكروهها وآلامها تزداد على الدوام.







