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فن

أطمع في الاستجابة.. آخر ما كتبت الفنانة الراحلة ماهي نور

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:07 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
توفيت الفنانة الشابة ماهي نور، وسط صدمة من زملائها في الوسط الفني، ولم يعلن أحد أسباب الوفاة بعد، خاصة إنها رحلت عن عالمنا في عمر صغير.

وآخر ما كتبته الفنانة الراحلة ماهي نور، عبر حسابها الرسمي على "الفيسبوك: "دعوة حلوة من أصدقائي ومن قلبكم لأني أطمع في الاستجابة انا محتاجاها فعلا ..رمضان كريم عليكم".

واحتفلت ماهي نور بعيد ميلادها مؤخرًا، وكتبت :"بشكر كل أصحابي اللي هنوني بعيد ميلادي.... مش قادره طبعا أرد علي كل المعايدات... عشان كتيره وربنا يزرع فيها البركه والذياده كمان وكمان".

واختتمت حديثها:"دايما مع بعض وعشرتنا تدوم وتطول بالخير والحب...وعايزه أقولكم كمان رسايلكم لمست قلبي عشان أنتم كاتبنها من قلبكم ما يخرج من القلب يصل القلب..وكل أسم هناني عارفاه كويس وكله مردود بالحب ودايما يجمعنا الفرح اللهم امين ....بحبكم في الله".
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