أمل جديد فى العلاج.. اكتشاف الأجسام المضادة لفيروس كورونا

يقول العلماء إنهم اكتشفوا أجسامًا مضادة تمنع الإصابة بفيروس سارس- CoV-2، فيروس كورونا الكامن وراء الأزمة الصحية العالمية الحالية.





يستهدف الجسم المضاد ، المعروف باسم 47D11 ، "بروتين سبايك" المشهور للفيروس القاتل ، والذي يستخدمه لربط الخلايا وإدخال مادته الوراثية.





أظهرت الاختبارات في خلايا الفئران أن 47D11 يرتبط بهذا البروتين ويمنعه من التثبيت - مما يؤدي إلى تحييده بشكل فعال.





يقدم هذا الإنجاز أملا في علاج أمراض الجهاز التنفسي COVID-19 ، التي أودت بحياة أكثر من 235000 شخص حتى الآن.





وقال الباحثون إن الجسم المضاد، إذا تم حقنه في البشر ، يمكن أن يغير "مسار العدوى" أو حماية شخص غير مصاب يتعرض لشخص مصاب بالفيروس.