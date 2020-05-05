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منوعات

أمل جديد فى العلاج.. اكتشاف الأجسام المضادة لفيروس كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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احمد شريف

يقول العلماء إنهم اكتشفوا أجسامًا مضادة تمنع الإصابة بفيروس سارس- CoV-2، فيروس كورونا  الكامن وراء الأزمة الصحية العالمية الحالية.


يستهدف الجسم المضاد ، المعروف باسم 47D11 ، "بروتين سبايك" المشهور للفيروس القاتل ، والذي يستخدمه لربط الخلايا وإدخال مادته الوراثية.


 أظهرت الاختبارات في خلايا الفئران أن 47D11 يرتبط بهذا البروتين ويمنعه من التثبيت - مما يؤدي إلى تحييده بشكل فعال.


 يقدم هذا الإنجاز أملا في علاج أمراض الجهاز التنفسي COVID-19 ، التي أودت بحياة أكثر من 235000 شخص حتى الآن.


وقال الباحثون إن الجسم المضاد، إذا تم حقنه في البشر ، يمكن أن يغير "مسار العدوى" أو حماية شخص غير مصاب يتعرض لشخص مصاب بالفيروس.

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