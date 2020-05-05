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فن

تامر حسني يستعد لطرح أحدث أعماله في رمضان 2020

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:35 ص
تامر حسني
تامر حسني
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آيه عاطف
انتهى تامر حسني، من تصوير أحدث إعلاناته الدعائية لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى، ومن المفترض أن يتم عرض الإعلان خلال الايام القليلة المقبلة.

ونشر تامر حسني، البوستر الخاص بالإعلان عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليه: "قريبًا #الأصل_مصري".

وصور تامر، الإعلان داخل أحد المراكب النيلية وحوله عدد من الأشخاص في أجواء احتفالية، وذلك في منطقة حلوان، كما التقط الصور التذكارية مع معجبيه.

وسبق أن نشر الفنان تامر حسني، مشهدا من مسلسل "اتنين في الصندوق" عبر حسابه على "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري"، وكان المشهد للفنان محمد أسامة "أوس أوس" وهو يغني اغنية "عنيا بتحبك" لتامر حسني علي "الجيتار".

وعلق تامر حسني على الفيديو قائلا: "برافو يا أوس أوس انت بتدي امل لكل حد بسيط انه يبقى عنده طموح، ودي رسالة محترمة، لان معظم اللي نجحوا واللي وصلوا لاعلي النجاح، بدأوا من تحت الصفر، فقر الفلوس مش عيب".

وأضاف تامر: "فقر الطموح هو اللي عيب، ومن حق كل إنسان بسيط انه يحلم ويحقق حلمه بس بتعب ويخلص ويثق في ربنا.
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