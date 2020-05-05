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رياضة

محترف الأهلي السعودي يعرض نفسه على بعض الأندية التركية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:49 ص
جوزيف دي سوزا،
جوزيف دي سوزا،
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محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية تركية، عن أن محترف النادي الأهلي السعودي، جوزيف دي سوزا، عرض نفسه على نادي طرابزون سبور التركي؛ من أجل الانتقال إليه في الموسم المقبل.

وكان الأهلي السعودي قد ضم جوزيف دي سوزا، صاحب الـ31 عامًا، من فناربخشة، في صيف عام 2018، مقابل 12 مليون يورو، بعقد لمدة 3 سنوات.

وقال موقع haber7 التركي:" فى مفاجأة غريبة، لاعب الوسط البرازيلي جوزيف دي سوزا، الذي لعب لبعض الوقت في فنربخشة، معروض على طرابزون سبور، بعدما تسببت الأزمة الاقتصادية في كرة القدم السعودية بسبب جائحة كورونا في جعل العديد من لاعبي كرة القدم يتفاوضون لمغادرة البلاد.

وأضاف "اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 31 عامًا عُرض أيضًا على فناربخشة، ولكن تلقى ردا سلبيا".

واستطرد: "كان هناك أيضًا لقاء من جلطة سراي مع جوزيف في بداية الموسم، أفيد أن الأهلي كان عليه موازنة ميزانيته بتخفيض أعلى الرواتب".
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