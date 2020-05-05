محترف الأهلي السعودي يعرض نفسه على بعض الأندية التركية

كشفت تقارير صحفية تركية، عن أن محترف النادي الأهلي السعودي، جوزيف دي سوزا، عرض نفسه على نادي طرابزون سبور التركي؛ من أجل الانتقال إليه في الموسم المقبل.





وكان الأهلي السعودي قد ضم جوزيف دي سوزا، صاحب الـ31 عامًا، من فناربخشة ، في صيف عام 2018، مقابل 12 مليون يورو ، بعقد لمدة 3 سنوات.





وقال موقع haber7 التركي:" فى مفاجأة غريبة، لاعب الوسط البرازيلي جوزيف دي سوزا، الذي لعب لبعض الوقت في فنربخشة، معروض على طرابزون سبور، بعدما تسببت الأزمة الاقتصادية في كرة القدم السعودية بسبب جائحة كورونا في جعل العديد من لاعبي كرة القدم يتفاوضون لمغادرة البلاد.





وأضاف "اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 31 عامًا عُرض أيضًا على فناربخشة، ولكن تلقى ردا سلبيا".



