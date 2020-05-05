بكلامه عن الصدق والكذب.. سامح حسين يشعل تويتر

نشر الفنان سامح حسين تغريدة جديدة من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وكتب سامح حسين: "علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك، وألا يكون فى حديثك فضل على علمك، وأن تتقى الله فى حديث غيرك".











مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين، ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.

وجاءت التعليقات كالآتي:صباح الرضاكلام جميل وموزونوحشتنا جدا يا فنانيذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين المسرحية، هى مسرحية "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك ، على الكذب حيث ينفعك ، وألا يكون فى حديثك فضل على علمك ، وأن تتقى الله فى حديث غيرك#الإمام_على رضى الله عنه— Sameh Hussein (@SamehHussein) May 5, 2020