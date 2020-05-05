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فن

بشرى تشوق متابعيها بمشهد من مسلسل القمر في آخر الدنيا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود

نشرت الفنانة بشرى مشهد من مسلسل "القمر في آخر الدنيا" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.


وكتب بشرى معلقة على المشهد: "كبسة مرات عمى هطب علينا فى البيت و مجدية نايمة فى مية البطيخ وتسأل ماما فين؟!! #القمر في اخر الدنيا #النهار # دراما صدي البلد #روتانا دراما".


وتجسد بشرى في المسلسل  دور أم لولدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، بجانب الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.


 وكانت آخر مشاركات الفنانة بشرى في الدراما مسلسل "عوالم خفية" أمام الزعيم عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، اسامة عباس، هبة مجدى، طارق صبرى وآخرون، إخراج رامى إمام.


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