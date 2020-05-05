الهجرة: نعمل بشكل دوري ومستمر لعودة العالقين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الوزارة تعمل بشكل دورى ومستمر وخلال جدول زمني لعودة العالقين بالخارج طبقًا لما قدمته السفارات من أعداد هذه الشرائح المتعددة.









وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، من خلال كلمتها فى مؤتمر اليوم، الثلاثاء، أن أ عمال اللجنة المكلفة بعودة العالقين، تكذب أي شائعات مغرضة تحاول أن تزعزع ثقة المصري فى الخارج بدولته، لأن الدولة لا تغلق أبوابها في وجوه أبنائها.









وأوضحت "مكرم" أنها سعيدة بالنتائج التي توصلت إليها، وأن هناك مشاركة من كل المؤسسات والجهات المعنية حتى تتم هذه العودة السالمة لكل المصريين من الخارج.