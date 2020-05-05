عقوبات وغرامات.. صحة النواب تحذر المصريين العائدين من الخارج من خرق العزل

أشاد سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الدولة فى متابعة عودة العالقين من الخارج وإعلان أسماء المدن الجامعية الجاهزة لاستقبال هؤلاء المصريين العائدين أثناء فترة العزل الصحي، معقبًا "الحكومة عملت اللي عليها وزيادة والمواطن عليه تحمل المسئولية".









وطالب "المشد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، بتطبيق العقوبات التى جاءت فى القانون على أى مواطن يأتى من الخارج ويخرق قوانين العزل سواء فى المدن الجامعية أو فى الفنادق او المنزل، مؤكدًا أن هذا الخرق يعرض حياة وصحة المواطنين للخطر وينبغى أن يكون فى حزم فى تطبيق العقوبة اللازمة على المخالفين.









وأوضح النائب أن اقتصاديات العالم انهارت وسوف يكون هناك عالم آخر بعد فيروس كورونا ومصر تسعى للسيطرة، موضحًا أن خطة التعايش التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية تتضمن معايير قوية للحفاظ على صحة المواطن من جهة واستمرار الحياة الاقتصادية من جهة أخرى.









وطمأن النائب، المواطنين إلى أن مصر تمتلك وفرا كبيرا في مخزون الكمامات، وعلى كل مواطن أن يحافظ على صحته واتباع تعليمات وزارة الصحة.









عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا؛ لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الجهات المعنية. وكان ذلك بعد أن





واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة بدأت منذ فترة في تنظيم رحلات لعودة نحو 3500 مصري من العالقين، ممن تم تسجيل بياناتهم في السفارات والقنصليات، ثم بدأت تظهر بعض الأعداد الأخرى حاليًا، وسنعمل على تنظيم عودتهم.





وأوضح رئيس الوزراء أنه تم التنسيق منذ فترة مع الجانب الكويتي بهدف عودة عدد من المصريين العاملين الذين لم يوفقوا أوضاع إقامتهم هناك، وبدأت من اليوم طائرات لعودة هؤلاء المصريين، حيث تم تجهيز عدد من المدن الجامعية لعزلهم، وهناك تنسيق بين الوزارات المعنية؛ بهدف الإشراف الطبي عليهم وإعاشتهم.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي "الدولة قامت بترتيبات كثيرة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تعود إلى وطنها، خاصة مع تأكيد وزارة الصحة ضرورة عزل كل العائدين من الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وهناك ترتيب مع وزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلى الجهة التي سيتم العزل بها"، مشددًا على أنه لن يُسمح لأحد بمخالفة القواعد والترتيبات الخاصة بالعزل الصحى التي تستهدف في المقام الأول منع انتشار الفيروس وحماية صحة المصريين بوجه عام.



