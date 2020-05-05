عقوبات وغرامات.. صحة النواب تحذر المصريين العائدين من الخارج من خرق العزل

أشاد سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الدولة فى متابعة عودة العالقين من الخارج وإعلان أسماء المدن الجامعية الجاهزة لاستقبال هؤلاء المصريين العائدين أثناء فترة العزل الصحي، معقبًا "الحكومة عملت اللي عليها وزيادة والمواطن عليه تحمل المسئولية".
وطالب "المشد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، بتطبيق العقوبات التى جاءت فى القانون على أى مواطن يأتى من الخارج ويخرق قوانين العزل سواء فى المدن الجامعية أو فى الفنادق او المنزل، مؤكدًا أن هذا الخرق يعرض حياة وصحة المواطنين للخطر وينبغى أن يكون فى حزم فى تطبيق العقوبة اللازمة على المخالفين.
وأوضح النائب أن اقتصاديات العالم انهارت وسوف يكون هناك عالم آخر بعد فيروس كورونا ومصر تسعى للسيطرة، موضحًا أن خطة التعايش التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية تتضمن معايير قوية للحفاظ على صحة المواطن من جهة واستمرار الحياة الاقتصادية من جهة أخرى.
وطمأن النائب، المواطنين إلى أن مصر تمتلك وفرا كبيرا في مخزون الكمامات، وعلى كل مواطن أن يحافظ على صحته واتباع تعليمات وزارة الصحة.
وكان ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا؛ لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الجهات المعنية.