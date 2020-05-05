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توك شو

بسبب رعب رامز جلال.. فيفي عبده تنطق الشهادتين.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:05 م
فيفي عبده مع رامز
فيفي عبده مع رامز جلال
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محمود محسن
قامت الفنانة فيفي عبده بـ نطق الشهادتين خلال برنامج "رامز مجنون رسمي" وقيامه بالمقلب معها.


وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.


وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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