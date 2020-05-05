على غرار بونجاح.. بلعمري يفضل النادي الأهلي على حساب الزمالك

وسمح بلعمري لمتابعيه بسؤاله عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، وسأله أحد متابعيه: "الأهلي ولا الزمالك؟"، لتأتي إجابة بلعمري: "الأهلي."





يذكر أن النجم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري قد اختار الأهلي أيضًا على حساب نادي الزمالك بنفس الطريقة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.





يذكر أن بلعمري كان أحد أسباب تتويج المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، ويلعب في نادي الشباب لكنه من المحتمل أن يرحل عن صفوفه بنهاية هذا الموسم لكثرة المشاكل بينه وبين الإدارة.