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رياضة

على غرار بونجاح.. بلعمري يفضل النادي الأهلي على حساب الزمالك

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:15 م
بلعمري
بلعمري
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إسماعيل محمود
كشف جمال بلعمري، مدافع المنتخب الجزائري ونادي الشباب السعودي، عن النادي المصري الذي يفضله عبر سؤال طرحه أحد المشجعين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وسمح بلعمري لمتابعيه بسؤاله عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، وسأله أحد متابعيه: "الأهلي ولا الزمالك؟"، لتأتي إجابة بلعمري: "الأهلي."

يذكر أن النجم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري قد اختار الأهلي أيضًا على حساب نادي الزمالك بنفس الطريقة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

يذكر أن بلعمري كان أحد أسباب تتويج المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، ويلعب في نادي الشباب لكنه من المحتمل أن يرحل عن صفوفه بنهاية هذا الموسم لكثرة المشاكل بينه وبين الإدارة.
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