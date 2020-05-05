الوزراء: التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية تراجع عن الأسابيع الأولى

أرجع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلى عاملين أولهما هو فترة التراكمات التى سبقت شهر رمضان الكريم، والثانى هو تراجع التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية والطبية المعلن عنها.









وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأسابيع الثلاثة الأولى لجائحة كورونا كان هناك التزام من المواطنين، ولكن خلال الفترة الحالية تراجع هذا الالتزام، وهذا سبب من اسباب زيادة أعداد الإصابات.









وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، :"دعنا لا ننكر أن حجم التزام المصريين فى الشوارع قل بشكل ملموس عن فترة الأسابيع الثلاثة الأولى التى كان بها التزام.. كلما تزداد الأرقام ندخل فى دوامة بسبب حجم الأعداد التى خالطت المصابين".









وأشار "سعد"، إلى أن الإجراءات الطبية فى الفنادق ستكون مشددة مئات المرات من أى نشاط آخر ، وتابع:"عندما قلنا بعودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا قلنا بعودة منضبطة فى ظل إجراءات احترازية وطبية".