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توك شو

قبل العيد .. وزيرة الهجرة تعلن عن خبر سار للمصريين الموجودين بالخارج.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:18 ص
الدكتورة نبيلة مكرم
الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
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البهي عمرو

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك رحلتين وصلتا القاهرة اليوم من الكويت، موضحة أن الدولة تنظر لجميع المصريين الموجودين فى الخارج بنفس الطريقة.


وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامي رامي رضوان أن الدولة استمعت لمناشدات واستغاثات المواطنين مخالفي الإقامة فى دول الخليج.


وأوضحت نبيلة مكرم، أن اليوم تم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لعرض كل هذه الأشياء، وكشفت أنها لن تعلن عن أرقام المصريين العالقين فى الخارج.


وكشفت نبيلة مكرم، أن هناك تكليفات من الدكتور مدبولى بتكثيف الرحلات لعودة المصريين بالخارج قبل عيد الفطر.


وتابعت: هناك 3500 قدموا طلبات للعودة من الولايات المتحدة فى بداية أزمة كورونا وبعد ذلك ارتفعت الأعداد، و الكويت بها 5800 مواطن مصري مخالف و اليوم تم استقبال طائرتين، وهناك أعداد فى السعودية والامارات.


ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن الأولوية لجميع الشرائح الموجودة فى الخارج ولا توجد أولوية لأحد على أحد، وأن رئيس الحكومة أصدر توجيهاته بتكثيف الرحلات لاعادة العالقين بالخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن هناك طلبات متزايدة من المصريين العالقين بالخارج للعودة لأرض الوطن، وكشفت أن هناك مواطنين بالخارج فصلوا من عملهم ومنهم من مخالف والدولة تتعامل مع الكامل وليس العالقين فقط.


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