جيش الاحتلال الإسرائيلي يضرب غزة بقذائف مدفعية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، القيام بضربات انتقامية بعد إطلاق صاروخ من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.





وقال جيش الاحتلال إن 3 دبابات هاجمت مواقع عسكرية لحماس شمال غزة ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع.





فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال أطلق قذائف مدفعية على نقطة عسكرية شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة بعد إعلانه سقوط قذيفة في النقب أطلقت من القطاع.





كما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة أبو قطرون شرق المحافظة الوسطى، ونقطة حماة الثغور شرق جباليا.





وأضافت وسائل الإعلام أن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي يحلق بكثافة فوق سماء القطاع.





وأكدت أن الضربات الإسرائيلية لم تسفر عن خسائر.



