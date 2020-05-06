محافظ الوادى الجديد: تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سجلت حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بقرية بدخلو مركز الداخلة، ليصبح إجمالى الحالات المصابة بالمحافظة 33 حالة.

وأشار في بيان، إلى سلبية نتائج المسح لـ261 حالة من العاملين والمترددين على مستشفى الداخلة والخارجة العام والمخالطين للحالات المصابة وتعافى 4 حالات وعودتهم إلى منازلهم من مستشفيات العزل بأبوتيج وإسنا .

وأوضح المحافظ أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التى تظهر عليها الأعراض.

ونوه إلى أنه تم عزل الحالات المخالطة للمصابين فى المنازل لمدة 14 يوماً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره بجانب الرش الوقائى المستمر.

وفي ذات السياق قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إلغاء كافة مبادرات السلع الغذائية بمركز الخارجة، وذلك بناء على تقرير اللجنة المشكلة للمرور علي هذه المبادرات والذي أثبت عدم التزام أصحابها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية لحماية المواطنين ومنحهم مهلة لمدة ٧٢ ساعة لرفع الإشغالات .





وقال الزملوط: إن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من فيروس كورونا ، ومنعت الباعة الجائلين بالشوارع وأمام المصالح الحكومية والتنقل بين القري والمدن وألزمت أصحاب محلات بيع الخضر والفاكهة والسلع بارتداء الكمامات والجوانتيات أثناء التعامل مع المواطنين .