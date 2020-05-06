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فن

خايف أعمل لك لايك.. تعليق نجم مسرح مصر على صورة أحمد العوضي.. والأخير: هفجرك وربنا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:16 ص
احمد العوضي
احمد العوضي
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محمد بدران
نشر الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة له من مسلسل "الاختيار".

وعلق محمد عبد الرحمن على الصورة، مداعبا العوضي: "خايف اعملك لايك على الصورة ياخى".. ليرد العوضي "هفجرك وربنا"، نالت إعجاب متابعيه.

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي. 

وقام المخرج بيتر ميمي بتصوير جزء كبير من مشاهد المسلسل في منطقة جبلية في لبنان تقع مع الحدود السورية، والتي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما. 

ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين ، ماجد المصري ، إياد نصار وصلاح عبد الله. 


خايف أعمل لك لايك.. تعليق نجم مسرح مصر على صورة أحمد العوضي.. والأخير: هفجرك وربنا
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