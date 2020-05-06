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أخبار البلد

أبو العينين من موقع حريق البحر الأعظم: قيادات أمن الجيزة تمكنت من إخماد ألسنة اللهب في وقت قياسي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:21 ص
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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انتقل النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إلى موقع حريق مخزن الزيوت في شارع البحر الأعظم بـ حي جنوب الجيزة، وذلك فور حدوثه للاطمئنان على أهالى المنطقة.

ووجّه النائب "أبو العينين"، الشكر إلى كل قيادات وزارة الداخلية لتعاملهم السريع واللحظي مع الحريق وتمكنهم من إخماده في سرعة قياسية.

وأشاد النائب أبو العينين بجهود اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية في الجيزة، وكافة قيادات المديرية، في السيطرة على الحريق حيث تواجدوا جميعًا في موقع الحريق فور حدوثه. 

وأثني النائب أبو العينين على جهود وحدات الحماية المدنية وقيادات مديرية أمن الجيزة في إنقاذ المنطقة من كارثة محققة ومحاصرة النيران ومنع امتدادها للسكان والعقارات المجاورة كما اشاد بقيادات محافظة الجيزة والاجهزة التنفيذية بالمحافظة وحي جنوب.

واطمأن "أبو العينين" على عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية، موجهًا الشكر لحي جنوب الجيزة والحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، لسرعة التواجد في مكان الحريق بكافة الطاقة البشرية والخدمات المساعدة التي أسرعت في احتواء الحريق.

ونجحت وحدات الحماية المدنية بواسطة 40 سيارة إطفاء من السيطرة على الحريق .

وأجرت الأجهزة الأمنية تحويلات على الحركة المرورية في شارع البحر الأعظم باتجاه المنيب، لمنع تكدس السيارات.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة البترول، أن شركة تاون جاس تلقت بلاغًا بنشوب حريق كبير بمحل زيوت في شارع البحر الأعظم بالجيزة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد"، انتقلت فرق الطوارئ المجهزة التابعة للشركة، وتم التعامل مع الحريق، وتم التأكد من تأمين العقارات المجاورة، مضيفًا أنه اتضح من المعاينة سلامة جميع مكونات وصلات الغاز ولا يوجد أي خطورة على المنطقة المحيطة بالحريق.
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